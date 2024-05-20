Стала известна зарплата нападающего Швеца-Рогового в московском «Динамо»

Нападающий Артем Швец-Роговой подписал контракт с московским «Динамо» до конца сезона-2025/26.

Как стало известно «СЭ», зарплата 29-летнего хоккеиста в столичном клубе составит 30 миллионов рублей в год.

При этом в контракте игрока есть пункт, что в случае расторжения соглашения из-за рецидива старой травмы хоккеист не получит компенсации.

В минувшем сезоне Швец-Роговой отыграл 5 матчей за СКА, отличившись 1 результативной передачей.