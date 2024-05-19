Экс-тренер «Авангарда» Канарейкин объяснил уход Прохоркина и Юрчо

Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин поделился мнением об уходе форварда Томаша Юрчо и Николая Прохоркина.

«Мы видим, что «Авангард» работает на рынке, видим, что подписываются легионеры, например, Вей и так далее. Что касается Прохоркина, Юрчо и Жафярова, эта тройка рассчитывалась как ударное второе звено «Авангарда» в прошлом сезоне. Если цель не достигнута, значит не доработали.

В последнее время непонятное хождение по клубам с очень хорошими контрактами. Той отдачи, которую от них ждут, клубы не получают. Да и мы, как зрители ждем большего», — цитирует Канарейкина Vprognoze.ru.

Оба хоккеиста выступали за омский клуб с 2023 года. В минувшем сезоне 31-летний Юрчо набрал за «Авангард» 16 (8+8) очков в 21 матче регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 5 (3+2) очков в 12 играх.

На счету 30-летнего Прохоркина 19 (10+9) очков в 26 матчах регулярки и 5 (2+3) очков в 12 играх Кубка Гагарина.