Вечных фаворитов ненавидят в любой точке мира. Но сегодня армейскую крепость не взяли бы даже «Тампа» с «Колорадо»

Триумф ЦСКА вызывает симпатии даже у их непримиримых врагов.

Симпатии вопреки

Седьмой матч финала получился односторонним. Это нисколько не принижает великолепия армейцев, которые выдали почти идеальную игру. Не самую яркую, но очень качественную для этого времени года. Триумф полностью заслуженный, при всем уважении к сражавшемуся до самого конца сопернику. Единственная явная ошибка ЦСКА в конце второго периода помогла «Металлургу» вернуть интригу лишь на время второго перерыва. Москвичи пережили эту неприятность по-чемпионски — моментально забыли о неудаче и уверенно действовали по прежнему сценарию. Вратарь Федотов хладнокровно ловил и отбивал все, что летело в его сторону. Армейскую крепость, кажется, не взяли бы в эти моменты даже «Тампа» и «Колорадо».

Восхищаться командой, которая пять раз за последние шесть розыгрышей добиралась до решающей серии Кубка Гагарина, тяжело. Вечных фаворитов терпеть не могут в любой точке мира. Хочется разнообразия, новых героев и свежих сюжетов. Однако нынешний ЦСКА сделал почти невозможное: совершил чудесное спасение со счета 1-3 в серии, перестроился и показал игру приличного уровня, заставил заткнуться хейтеров и даже стал вызывать симпатию. Это огромное достижение, которое нельзя выразить только количеством заброшенных шайб и размером премиальных.

Золотой гол Попова

Перед стартом сезона и даже в марте армейский клуб не считался главным претендентом на Кубок Гагарина. По ходу первого раунда команда осталась без шведов Валльмарка и Нордстрема, которые играли в ведущих звеньях. Оба на фоне политической обстановки решили вернуться на родину. Но вскоре об их отсутствии никто не вспоминал и на превратности судьбы не жаловался. Молчаливый ветеран Попов, ставший самым ценным игроком плей-офф, получал минимальную зарплату. И, положа руку на сердце, не был объектом серьезного интереса со стороны других претендентов на чемпионство. Именно его тройка тащила команду в серии против СКА, а бородатый сибиряк, играя с травмой, забил золотой гол в седьмом матче. Юртайкин, забытый всеми и не игравший с октября, выдал чудо-пас на Соркина в пятой встрече при счете 1:2 в концовке третьего периода. Эти симпатичные сюжеты не укладываются в устоявшееся мнение об «олигархе», скупающем все, что движется, и включающим административный ресурс при каждом удобном случае. Инерция от наследства, накопленного за годы финансового изобилия, была. Но победа на второй год существования жесткого потолка зарплат для ЦСКА — повод для гордости, который не вызывает негативной реакции даже у самых непримиримых врагов.

Алексей Морозов и Сергей Федоров после финального матча. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru Владимир Беззубов, Фото photo.khl.ru

В прошлом июле, когда перед выходом из отпуска в ЦСКА внезапно решили поменять Игоря Никитина на Сергея Федорова, казалось, что клуб подхватил вирус безумия. Вменяемой логике это решение не поддавалось. Объяснения со стороны руководства выглядели в высшей степени неубедительно. Сам Федоров не собирался приступать к тренерской работе и первоначально виделся пассажиром, которого силком запихнули в армейский автобус на водительское сиденье. Оставшиеся в кулуарах, но всплывшие позднее подробности этого назначения не тянут на проявление здравого смысла. Сейчас это уже не имеет значения, как и разговоры про «атакующую игру». Армейцы стали забивать чуть больше, чем при Никитине, и его багаж, если отталкиваться от деталей, был весомым. Президент ЦСКА Игорь Есмантович после победы в камеру мог кричать все что угодно. Даже матом. Его команда завоевала титул. Значит, те, кто приложил к этому руку, сработали гениально.

Вклад в успех Федорова

Федоров в год неожиданного дебюта в тренерской должности привел свою команду к Кубку Гагарина. Это достижение уже не превзойти — можно только повторить. Специалист на первых порах старался активно переделать команду под себя. Потом проявил мудрость и не стал ломать то, что работает. Его роль заключалась в тонкой настройке. Как показал плей-офф — с этим заданием он справился блестяще. В самый сложный момент он сохранил спокойствие, переживал все внутри себя, не вынося эмоции на публику, и передавал уверенность команде. Игроки ЦСКА не выглядели зажатыми и машиноподобными, как в прошлые годы. Они снова стали похожи на людей, которые могут ошибаться и находить в себе сверхспособности. Камбэк в четвертом матче второго раунда против «Динамо» со счета 0:3, две победы над СКА при 2-3 в серии, преображение по ходу финала — на сто процентов уверен, что без Федорова ничего этого не случилось бы. Историю его успеха еще предстоит осмыслить и разложить на детали. Сомнений в том, что именно он стал главным героем завершившегося сезона КХЛ, быть не может.