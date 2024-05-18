Кожевников: «Гальченюк был одним из лидеров СКА, так что для «Амура» это большая помощь»

Олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал переход экс-нападающего СКА Александра Гальченюка в хабаровский «Амур».

«Гальченюк был одним из лидеров СКА, так что для «Амура» это большая помощь. Алекс — хороший и добротный хоккеист. Конечно, он должен быть лидером «Амура», потому что у него есть опыт. Плюс он в СКА неплохо смотрелся. Посмотрим, как будет играть. Не думаю, что он поможет «Амуру» бороться за высокие места, потому что не все выдерживают большие перелеты», — цитирует Metaratings.ru Кожевникова.

В прошедшем сезоне Гальченюк сыграл в 61 матче и набрал 42 (16+26) очка. В плей-офф он отметился двумя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами в 9 встречах.