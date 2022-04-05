«Трактор» в гостях обыграл «Металлург» со счетом 6:4 во втором матче финальной серии Восточной конференции.

За челябинский клуб голами отметились Сергей Калинин, Альберт Яруллин, Кирилл Капустин, Владимир Ткачев, сделавший дубль, и Томаш Гика.

В составе магнитогорской команды шайбы забросили Анатолий Никонцев, Егор Яковлев, Брендэн Лайпсик и Николай Голдобин.

После этого матча счет в серии стал ничейным 1-1. Следующая встреча команд пройдет 7 апреля в Челябинске.