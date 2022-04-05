«Трактор» обыграл «Металлург» и сравнял счет в серии
«Трактор» в гостях обыграл «Металлург» в рамках второго матча финальной серии Восточной конференции. Встреча завершилась со счетом 6:4.
В составе челябинской команды голами отметились Сергей Калинин, Альберт Яруллин, Кирилл Капустин, Владимир Ткачев, сделавший дубль, и Томаш Гика, который на последних минутах забил в пустые ворота.
За магнитогорский клуб шайбы забросили Анатолий Никонцев, Егор Яковлев, Брендэн Лайпсик и Николай Голдобин.
Отметим, что в первом периоде команды не смогли открыть счет, во втором отрезке времени всего было забито шесть шайб, а в третьем — четыре.
После этого матча счет в серии стал ничейным 1-1. Следующая встреча команд пройдет 7 апреля в Челябинске.
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Второй матч
«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 4:6 (0:0, 2:4, 2:2)
Голы: Калинин — 1 (Яруллин, Тертышный), 22:43 — 0:1. Никонцев — 4 (бол., Майе, Чибисов), 28:37 — 1:1. Яруллин — 2 (Калинин, Пилут), 32:50 — 1:2. Капустин — 2 (Фатеев, Бэйлен), 35:33 — 1:3. Яковлев — 1 (Чибисов), 36:03 — 2:3. Ткачев — 1 (Пилут, Яруллин), 39:16 — 2:4. Ткачев — 2 (бол., Тертышный, Пилут), 41:49 — 2:5. Лайпсик — 6 (бол., Яковлев), 47:29 — 3:5. Голдобин — 5 (Коростелев, Майе), 52:59 — 4:5. Гика — 5 (п.в.), 58:40 — 4:6.
Вратари: Кошечкин (Налимов, 41:50, 47:10 — 47:29, 51:20 — 52:29, 58:31 — 58:40) — Вилл.
Штраф: 9 — 15.
Броски: 39 (11+13+15) — 33 (10+15+8).
Судьи: Белов, Оскирко.
5 апреля. Магнитогорск. «Арена-Металлург».
Счет в серии: 1-1.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|1 - 1
|
СКА - ЦСКА
|1 - 1
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|5.04
|17:00
|
Металлург – Трактор
|4 : 6