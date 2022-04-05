«Трактор» обыграл «Металлург» и сравнял счет в серии

«Трактор» в гостях обыграл «Металлург» в рамках второго матча финальной серии Восточной конференции. Встреча завершилась со счетом 6:4.

В составе челябинской команды голами отметились Сергей Калинин, Альберт Яруллин, Кирилл Капустин, Владимир Ткачев, сделавший дубль, и Томаш Гика, который на последних минутах забил в пустые ворота.

За магнитогорский клуб шайбы забросили Анатолий Никонцев, Егор Яковлев, Брендэн Лайпсик и Николай Голдобин.

Отметим, что в первом периоде команды не смогли открыть счет, во втором отрезке времени всего было забито шесть шайб, а в третьем — четыре.

После этого матча счет в серии стал ничейным 1-1. Следующая встреча команд пройдет 7 апреля в Челябинске.

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Второй матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 4:6 (0:0, 2:4, 2:2)

Голы: Калинин — 1 (Яруллин, Тертышный), 22:43 — 0:1. Никонцев — 4 (бол., Майе, Чибисов), 28:37 — 1:1. Яруллин — 2 (Калинин, Пилут), 32:50 — 1:2. Капустин — 2 (Фатеев, Бэйлен), 35:33 — 1:3. Яковлев — 1 (Чибисов), 36:03 — 2:3. Ткачев — 1 (Пилут, Яруллин), 39:16 — 2:4. Ткачев — 2 (бол., Тертышный, Пилут), 41:49 — 2:5. Лайпсик — 6 (бол., Яковлев), 47:29 — 3:5. Голдобин — 5 (Коростелев, Майе), 52:59 — 4:5. Гика — 5 (п.в.), 58:40 — 4:6.

Вратари: Кошечкин (Налимов, 41:50, 47:10 — 47:29, 51:20 — 52:29, 58:31 — 58:40) — Вилл.

Штраф: 9 — 15.

Броски: 39 (11+13+15) — 33 (10+15+8).

Судьи: Белов, Оскирко.

5 апреля. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

Счет в серии: 1-1.