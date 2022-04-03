«Металлург» — «Трактор»: видеообзор первого матча серии плей-офф

«Металлург» обыграл «Трактор» в первом матче финала Восточной конференции КХЛ. Встреча в Магнитогорске закончилась волевой победой хозяев со счетом 3:2.

У победителей отличились Артем Земченок, Линус Хультстрем и Архип Неколенко.

В составе гостей шайбы забросили Виталий Кравцов и Алексей Бывальцев.

«Металлург» вышел вперед в серии до четырех побед — 1-0. Вторая встреча также пройдет в Магнитогорске 5 апреля, двумя днями позже серия переедет в Челябинск.