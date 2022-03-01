«Металлург» — «Барыс»: все голы матча плей-офф КХЛ

«Барыс» переиграли «Металлург» в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Встреча в Магнитогорске завершилась победой гостей со счетом 3:2.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Барыса». Следующая встреча команд произойдет 3 марта также на арене «Металлурга».