1 марта стартует первый раунд плей-офф КХЛ-2021/22.

Кубок Гагарина-2022

Восточная конференция. 1/4 финала. Первые матчи

«Металлург» — «Барыс». 17.00 мск

«Трактор» — «Нефтехимик». 17.00

Западная конференция. 1/4 финала. Первые матчи

ЦСКА — «Локомотив». 19.30

Следить за матчами плей-офф можно с помощью видеотрансляций на сайте КХЛ