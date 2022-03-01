«Барыс» победил «Металлург» в первом матче плей-офф КХЛ

«Барыс» одержал победу над «Металлургом» в первом матче плей-офф КХЛ

«Барыс» одержал победу над «Металлургом» (3:2) в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Встреча проходила на стадионе «Арена Металлург» в Магнитогорске.

В составе гостей две шайбы забросил Томаш Юрчо. Еще одна шайба на счету Якоба Лильи. У гостей заброшенными шайбами отметились Линус Виделль и Николай Голдобин.

Таким образом, «Барыс» повел в серии со счетом 1-0. Вторая игра также пройдет в Магнитогорске и состоится 3 марта.

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1/4 финала конференций

«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

Голы: Юрчо — 1 (Каник), 22:44 — 0:1. Лилья — 1, 40:52 — 0:2. Виделль — 1 (Дронов, Яковлев), 47:56 — 1:2. Юрчо — 2 (Каник, Вей), 49:40 — 1:3. Голдобин — 1, 52:21 — 2:3.

Вратари: Олкинуора (58:24) — Ортио.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 40 (5+15+20) — 17 (5+6+6).

Судьи: Оскирко, Соин.

1 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург. 2890 зрителей.

Счет в серии: 1-0.