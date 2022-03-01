«Барыс» победил «Металлург» в первом матче плей-офф КХЛ
«Барыс» одержал победу над «Металлургом» (3:2) в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
Встреча проходила на стадионе «Арена Металлург» в Магнитогорске.
В составе гостей две шайбы забросил Томаш Юрчо. Еще одна шайба на счету Якоба Лильи. У гостей заброшенными шайбами отметились Линус Виделль и Николай Голдобин.
Таким образом, «Барыс» повел в серии со счетом 1-0. Вторая игра также пройдет в Магнитогорске и состоится 3 марта.
Хоккей
КХЛ
1/4 финала конференций
«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)
Голы: Юрчо — 1 (Каник), 22:44 — 0:1. Лилья — 1, 40:52 — 0:2. Виделль — 1 (Дронов, Яковлев), 47:56 — 1:2. Юрчо — 2 (Каник, Вей), 49:40 — 1:3. Голдобин — 1, 52:21 — 2:3.
Вратари: Олкинуора (58:24) — Ортио.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 40 (5+15+20) — 17 (5+6+6).
Судьи: Оскирко, Соин.
1 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург. 2890 зрителей.
Счет в серии: 1-0.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
|1 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
|0 - 1
|1.03
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|4 : 3
|1.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|2 : 3
|1.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -