В субботу, 30 марта, определились пары 1/2 финала Кубка Гагарина. Серия матчей пары «Локомотив» — «Трактор» возьмет старт 2 апреля.

Расписание серии 1/2 финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором»

Первый матч. «Локомотив» — «Трактор». Ярославль, «Арена-2000». 2 апреля, 19:30.

Второй матч. «Локомотив» — «Трактор». Ярославль, «Арена-2000». 4 апреля, 19:30.

Третий матч. «Трактор» — «Локомотив». Челябинск, ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 6 апреля, 14:30.

6 апреля, 14:30. Четвертый матч. «Трактор» — «Локомотив». Челябинск, ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 8 апреля, 17:00.

8 апреля, 17:00. Пятый матч (если понадобится). «Локомотив» — «Трактор». Ярославль, «Арена-2000». 10 апреля;

Шестой матч (если понадобится). «Трактор» — «Локомотив». Челябинск, ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 12 апреля;

12 апреля; Седьмой матч (если понадобится). «Локомотив» — «Трактор». Ярославль, «Арена-2000». 14 апреля.

Первые два матча пройдут в Ярославле, затем две встречи будут проведены в Челябинске. Пятая и седьмая игры пройдут в Ярославле, шестая — в Челябинске (если они понадобятся).

«Трактор» (6-е место на «Востоке») во втором раунде победил «Динамо» (1-е место на «Западе»), а «Локомотив» (3-е место на «Западе») одолел «Авангард» (2-е место на «Востоке»).

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