Быков — об отсутствии побед «Спартака» в Магнитогорске: «Надо в церковь сходить»

Заслуженный тренер России, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков в эксклюзивном интервью «СЭ» оценил серию второго раунда Кубка Гагарина «Магнитки» и «Спартака» (4-2).

— Надо сказать, что обе команды очень самобытные. Они пропагандируют интересный, качественный и аттрактивный хоккей, который нравится болельщикам. Динамичный хоккей, с использованием техники, прекрасные мастера в обеих командах.

Тем более сейчас «Спартак» возрождается, с приходом Алексея Жамнова он преобразился, показывает очень интересный хоккей. Болельщики получили массу удовольствия от этой серии. «Спартак» не побеждал в Магнитогорске 31 год? Надо, значит, в церковь сходить (смеется). Здесь сложно сказать, действительно, уникальное событие, но когда-то это должно закончиться, — сказал «СЭ» Быков.

«Металлург» в полуфинале Кубка Гагарина сыграет с «Автомобилистом». Первый матч пройдет 3 апреля в Магнитогорске. В другом полуфинале встретятся «Локомотив» и «Трактор».