Третий матч финала КХЛ ЦСКА — «Металлург» начнется в 19.30

В пятницу, 22 апреля, ЦСКА на своем льду примет «Металлург» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина-2022. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Счет в противостоянии равный, 1-1.

Армейцы одержали победу в первой игре, которая проходила в Магнитогорске, со счетом 3:1, а во второй встрече уступили 4:6.

Канадский форвард Филипп Майе в данный момент идет первым в списке бомбардиров плей-офф-2022, имея на своем счету 19 (7+12) очков в 18 встречах. У ЦСКА лучший Константин Окулов: 14 (6+8) баллов за 17 матчей.

Следить за матчем ЦСКА — «Металлург» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Статистику хоккеистов в плей-офф КХЛ можно посмотреть по этой ссылке.