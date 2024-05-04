Агент Цыплакова — о предложении «Спартака»: «Надеюсь, лига отреагируют на это»

Известный агент Александр Черных, представляющий интересы форварда «Спартака» Максима Цыплакова, прокомментировал информацию по поводу квалификационного предложения от «Спартака».

«Не могу называть сумму квалификационного предложения, потому что это является закрытой информацией. Но дело в том, что сделана такая квалификация, которая искусственно убирает игрока с рынка. Надеюсь, лига отреагируют на это. Если так будут делать все, то в командах будут играть одни и те же хоккеисты до 28-29 лет, пока не станут неограниченно свободными агентами. Из-за этого опустеют трибуны и не будет ничего интересного. Также многие хоккеисты будут вынуждены уехать за границу. Здесь большая брешь в регламенте, с чем согласны руководители многих клубов», — цитирует «РБ Спорт» Черных.

По информации «СЭ», игроку предложен двусторонний контракт, что позволяет отправить егов фарм-клуб и выплачивать меньшую сумму: 90 и 9 миллионов соответственно.

В прошедшем ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 25-летний Цыплаков провел 65 матчей, в которых набрал 47 (31+16) очков. В Кубке Гагарина у него 11 игр и 4 (2+2) очка.