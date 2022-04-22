«Барыс» подписал контракты с четырьмя игроками

«Барыс» на официальном сайте сообщил о продлении контрактов с защитниками Адилем Бекетаевым и Егором Шалаповым, а также нападающими Кириллом Савицким и Антоном Сагадеевым.

Хоккеисты подписали двухсторонние соглашения сроком на один сезон (до 30 апреля 2023 года).

Адиль Бекетаев пополнил систему «Барыса» прошлым летом. Большую часть сезона игрок обороны провел в «Номаде». 9 марта 2022 года хоккеист дебютировал в Континентальной хоккейной лиге.

Егор Шалапов находится в системе клуба с 2016 года. В прошлом сезоне защитник выходил на лед в 47 встречах «Барыса» в КХЛ (включая 4 в плей-офф) и заработал 5 (1+4) баллов.

Кирилл Савицкий вернулся в «Барыс» летом 2021 года и провел свой первый сезон в КХЛ. За это время он сыграл 46 поединков (включая 5 в плей-офф), заработал 18 (6+12) очков.

Антон Сагадеев прошлый сезон начинал в «Локомотиве», однако далее решил вернуться в «Барыс», в системе которого он с небольшим перерывом выступал с 2009 года. В 20 матчах прошлого сезона в составе казахстанского коллектива (включая 5 в плей-офф) нападающий забросил три шайбы.