КХЛ не планирует отменять ковид-протокол на матчах плей-офф

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не планирует отменять ковид-протокол на матчах плей-офф нынешнего сезона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.

«Лига не планирует отменять ковид-протокол на матчах плей-офф сезона-2021/22, — говорится в заявлении. — Советом директоров КХЛ было принято положение, которое действует до окончания сезона. Чистые зоны будут действовать до конца плей-офф в целях профилактики распространения ОРВИ (в том числе COVID-19) среди игроков и персонала клубов КХЛ, Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) И Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). Кроме того, по результатам скринингового тестирования от ПЦР-тестов освобождены почти все игроки клубов КХЛ. Требования по доступу зрителей на арену определяются региональными властями».

16 февраля совет директоров КХЛ принял решение остановить проведение регулярного чемпионата из-за ситуации с коронавирусом и определил участников плей-офф по проценту набранных очков от максимально возможного количества.