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Сегодня, 16:46

Главный тренер «Нефтехимика» рассказал о задачах команды на следующий сезон

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги выступления команды в нынешнем сезоне.

«Как сказал наш капитан Марат Хайруллин, «Нефтехимик» — это лучшая команда по сплоченности в лиге. Спасибо ребятам, что бились, выполняли игровое задание, сражались до конца, не жалея себя. Спасибо руководству и всем тем, кто причастен к клубу — всё было на высшем уровне, созданы все условия. Отдельная благодарность болельщикам, которые всегда тепло нас приветствовали — это главный показатель нашей работы», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Что касается перемен в составе, то в клубе намерены обойтись без радикальных мер.

«Мы хотим сохранить костяк команды, работаем в этом направлении. Необходимо также точечное усиление проверенными бойцами. У нас уже уехал один вратарь, поэтому будем искать нового. Нам нужен сильный первый номер. При этом на Судницина мы тоже рассчитываем. Не буду делать выводы по играм против «Трактора», Саша здорово помогал нам в сезоне, много выручал, его нельзя сбрасывать со счетов. Ведем переговоры с Артюхиным, возможно, он останется в команде», — рассказал главный тренер.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/03/11/497080.html
ХК Нефтехимик
Олег Леонтьев
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