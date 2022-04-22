Воробьев — о победе над ЦСКА: «Нокаут — это когда ты выигрываешь четыре матча. Пока рано об этом говорить»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над московским ЦСКА (4:0, 2-1) в третьем матче финала Кубка Гагарина.
— Хорошая игра с нашей стороны, — отметил Воробьев. — Нам пришлось много обороняться. Хорошо воспользовались моментами, Кошечкин хорошо сыграл. Двигаемся дальше.
— С трибуны показалось, что команда сегодня затратила для победы ровно столько сил, сколько было нужно. При этом оставался запас. Согласны?
— Сложно сказать, есть ли запас. Все ребята отработали. Запас — такая вещь. Пропусти мы один гол, игра бы поменялась. Про запас в финале сложно говорить.
— Все привыкли, что Лайпсик, Голдобин, Майе — это кудесники. Но как у вас Неколенко превратился в такого игрока?
— Архип — хороший игрок. Он забил решающий гол в первой игре с «Трактором». У нас побеждает вся команда.
— Лайпсик набрал девять очков в трех матчах с ЦСКА. У него есть особенный настрой на армейцев?
— Обычно в играх с прошлой командой у многих хоккеистов особый настрой. Хочется, чтобы он так продолжал и дальше.
— Перед прошлым матчем вы перевели Виделля в четвертое звено, где он заиграл. Сегодня — забил важный второй гол. Можно сказать, что это пока что ваш лучший ход в финальной серии?
— Лучший — не знаю. Надеюсь, будут еще, но получилось хорошо.
— «Металлург» сегодня напоминал опытного боксера, который после нокдауна соперника во второй игре сегодня не сбавил обороты и отправил соперника в глубокий нокаут. Уместно ли такое сравнение? Считаете ли вы, что завладели инициативой в серии?
— Насколько мне известно, нокаут — это когда ты выигрываешь четыре матча. Пока рано об этом говорить. Мы готовили ребят на то, что сегодня ЦСКА выйдет еще злее, будет больше толкаться и бить. Ребята с этим справились, молодцы.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|2 - 1
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|22.04
|19:30
|
ЦСКА – Металлург
|0 : 4