Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над московским ЦСКА (4:0, 2-1) в третьем матче финала Кубка Гагарина.

— Хорошая игра с нашей стороны, — отметил Воробьев. — Нам пришлось много обороняться. Хорошо воспользовались моментами, Кошечкин хорошо сыграл. Двигаемся дальше.

— С трибуны показалось, что команда сегодня затратила для победы ровно столько сил, сколько было нужно. При этом оставался запас. Согласны?

— Сложно сказать, есть ли запас. Все ребята отработали. Запас — такая вещь. Пропусти мы один гол, игра бы поменялась. Про запас в финале сложно говорить.

— Все привыкли, что Лайпсик, Голдобин, Майе — это кудесники. Но как у вас Неколенко превратился в такого игрока?

— Архип — хороший игрок. Он забил решающий гол в первой игре с «Трактором». У нас побеждает вся команда.

— Лайпсик набрал девять очков в трех матчах с ЦСКА. У него есть особенный настрой на армейцев?

— Обычно в играх с прошлой командой у многих хоккеистов особый настрой. Хочется, чтобы он так продолжал и дальше.

— Перед прошлым матчем вы перевели Виделля в четвертое звено, где он заиграл. Сегодня — забил важный второй гол. Можно сказать, что это пока что ваш лучший ход в финальной серии?

— Лучший — не знаю. Надеюсь, будут еще, но получилось хорошо.

— «Металлург» сегодня напоминал опытного боксера, который после нокдауна соперника во второй игре сегодня не сбавил обороты и отправил соперника в глубокий нокаут. Уместно ли такое сравнение? Считаете ли вы, что завладели инициативой в серии?

— Насколько мне известно, нокаут — это когда ты выигрываешь четыре матча. Пока рано об этом говорить. Мы готовили ребят на то, что сегодня ЦСКА выйдет еще злее, будет больше толкаться и бить. Ребята с этим справились, молодцы.