ЦСКА — «Металлург»: видеообзор третьего матча серии финала Кубка Гагарина

«Металлург» обыграл ЦСКА в третьем матче финальной серии плей-офф КХЛ со счетом 4:0.

Дублем отметился нападающий Брендан Лайпсик, также шайбы забросили форвард Линус Виделль и защитник Егор Яковлев.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Металлурга». Четвертый матч противостояния пройдет 24 апреля в Москве.