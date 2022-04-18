Воробьев: «Это только первая игра. Надо не делать свои ошибки и реализовывать моменты»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина (1:3).

— ЦСКА так играет давно. Нельзя делать свои ошибки. Мы сделали их две во втором периоде, и нас наказали. Они лучше отнеслись к своим моментам, реализовали их. Мы были хуже в этом плане. Готовимся ко второй игре.

— Сегодня у «Металлурга» было много пробросов. Видите ли вы в этом закономерность и согласны с тем, что это следствие проблем с началом атак и выходом из зоны?

— Вы видели, как играет ЦСКА? Они не откатываются — это связано с этим. ЦСКА — команда, которая не откатывается. Это связано не с нами, а больше с ЦСКА.

— Был ли сегодня идеальный отрезок для «Металлурга», от которого надо отталкиваться?

— Вы знаете, ЦСКА давно играет в подобный хоккей. Разрыва не будет. Надо не делать своих ошибок и четко реализовывать свои моменты. ЦСКА — опытная и мощная команда. Вся серия будет такой.

— Артем Минулин сегодня вернулся в состав. Как он отыграл?

— Нормально. Он не играл три недели, но сегодня выполнил свою работу.

— За счет чего «Металлург» сможет перевернуть серию?

— Это только первая игра. Я уже сказал, что надо не делать свои ошибки и реализовывать свои моменты. Это типичная игра ЦСКА на протяжении пяти-шести лет.

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Вторая игра финальной серии пройдет 20 апреля также в Магнитогорске.