Федоров: «Третий период показал, как ЦСКА может и должен играть»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (3:1) в первом матче финала Кубка Гагарина.

— Быстрая игра, — отметил Федоров. — К этому мы готовились. Не совсем понравился наш второй период. Где-то не добежали пару шагов, начали играть клюшками. Из этого следовали справедливые удаления. Но третий период показал, как мы можем и должны играть. Для нас это был важный период. И в плане игры, и в плане счета. Не расслабляемся. Готовимся дальше.

— Говоря о том, как вы должны играть в третьем периоде, вы имеете в виду высокий прессинг и насыщенную среднюю зону? Вы хотели отрезать игроков «Металлурга» от шайбы?

— Как вариант — то, что вы сказали. Можно к этому добавить игру с шайбой, игру без шайбы. Некоторые моменты нам удались в первом периоде. Нападающих «Магнитки» сложно отрезать от шайбы. Они очень подвижные и быстрые. С шайбой они остро контратакуют. Поэтому нам пришлось насыщать среднюю зону и играть на своих местах. Рад, что когда у нас была шайба, мы ей правильно распоряжались. Не расслабляемся. Матчи будут только интенсивнее, быстрее. Сегодня была хорошая проверка боем.

— Принципиален ли для вас финал с «Металлургом», где вы закончили игровую карьеру?

— Магнитка и команда «Металлург» останутся в моем сердце навсегда. Рад и считаю себя счастливчиком, что после долгой игры в НХЛ я приехал в этот город. Это прекрасно знают все, кто со мной знаком. Магнитка — это русская душа, по которой я скучал, пока играл в Северной Америке. Три года, которые я здесь провел, запомнились и останутся со мной навсегда. В плей-офф каждая игра принципиальная. Наша задача как тренеров, вспомогательная, информационная: помочь игрокам понять, как мы играем и против кого. Мы работаем на ребят, а они на льду работают и на себя, и на команду.

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Вторая игра пройдет 20 апреля в Магнитогорске, начало — в 17.00 мск.