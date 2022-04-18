«Магнитка» паниковала в обороне и ломилась в глухую дверь ЦСКА. Первый матч — за армейцами
КХЛ. Кубок Гагарина-2022. Финал. Первый матч
«Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА (Москва) — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Голы: Андронов — 1 (Сергеев, Дальбек), 23:27 — 0:1. Нестеров — 3 (Каменев, Окулов), 26:23 — 0:2. Карпов — 4 (бол., Карри, Лайпсик), 31:57 — 1:2. Плотников — 6 (п.в., Слепышев), 57:22 — 1:3.
Вратари: Кошечкин (57:02 — 57:22, 57:37) — Федотов.
Штраф: 0 — 6.
Броски: 28 (11+12+5) — 28 (8+11+9).
Судьи: Гашилов, Кулаков.
18 апреля. Магнитогорск. Арена-Металлург.
Счет в серии: 0-1.
Начало первого матча получилось не таким волнительным, как можно было бы предложить изначально. Опытные игроки ЦСКА самым наглым образом завладели инициативой, заставив соперника рассчитывать только на быстрые атаки с ходу. Уральцы, наверное, рады были бы сыграть иначе, но давление гостей оказалось слишком сильным, чтобы раскрываться и комфортно для себя рисовать кружева в позиционном нападении. Ситуация еще не располагала к излишнему риску.
Во владениях Федотова изредка возникали относительно опасные моменты. Его более опытному коллеге Кошечкину приходилось сложнее. Именно хладнокровие вратаря-ветерана не позволило Соркину, которого на пятачке нашел отличным пасом из-за ворот Попов, открыть счет в матче.
Отсутствие голов в первом периоде нельзя было считать следствием робости нападения обеих команд. Форварды очень старались и не сбавляли темп, поэтому игра смотрелась на одном дыхании. Скорости, силовые приемы, голевые моменты — полный набор, который обязателен для кубковых матчей.
КХЛ опубликовала любопытную статистику, сравнив опыт действующих игроков в финалах Кубка Гагарина. Армейцы победили в этой категории с более чем двукратным перевесом (168 игр против 78). Лидером оказался капитан ЦСКА Андронов, в активе которого был 21 матч. В нынешнем плей-офф он из-за травмы провел всего пять встреч, очков не набрал, но серию против СКА заканчивал в первом звене. Странный на первый взгляд ход со стороны тренерского штаба в итоге оказался удачным. Лидеры москвичей вовремя проснулись в финале «Запада».
Персонально для Андронова все самое интересное произошло уже в решающей серии. Он со второй попытки пробил Кошечкина. Что в этот момент делали игроки первого звена «Металлурга», допустившие за одну смену ошибок больше, чем дозволено за целый матч, — вопрос для отдельного исследования.
ЦСКА на этом не остановился и ринулся добивать потрясенного соперника. И снова действия хозяев в обороне оставляли желать много лучшего. В отдельных моментах в зоне «Магнитки» вспыхивала паника. Гол Нестерова родился именно в такой ситуации. Чуть раньше свой шанс не использовал Окулов, а уже потом защитник из центра зоны приложился что есть силы по шайбе.
Пресс-служба КХЛ оперативно подбросила статистический факт, почти не оставлявший надежды уральцам. ЦСКА ранее в плей-офф одержал 42 победы в 44 играх, когда вел со счетом 2:0. Гости на волне успеха не использовали выход «два в одного» и были наказаны за проявившуюся раньше срока расслабленность. Три удаления подряд в их исполнении привели к тому, что ход матча радикально изменился. «Металлург» использовал только второе, но с каждой минутой добавлял в уверенности.
Перерыв пошел на пользу гостям, которые переключились на игру вторым номером и минимизировали острые моменты у собственных ворот. Федотову пришлось всерьез поволноваться от силы раза два. Не больше. ЦСКА действовал просто и надежно, что и требуется для плей-офф. Более того, это был не классический «автобус», который паркуют перед своей синей линией. Армейцы проводили резвые контратаки и регулярно тревожили Кошечкина. «Металлург» тщетно бился в замурованную наглухо дверь и пропустил в пустые ворота, когда пытался что-то придумать в формате «шесть на пять».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|18.04
|17:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 3