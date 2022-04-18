Москвичи одержали победу в первой игре финала Кубка Гагарина над «Металлургом» (3:1).

КХЛ. Кубок Гагарина-2022. Финал. Первый матч

«Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА (Москва) — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Андронов — 1 (Сергеев, Дальбек), 23:27 — 0:1. Нестеров — 3 (Каменев, Окулов), 26:23 — 0:2. Карпов — 4 (бол., Карри, Лайпсик), 31:57 — 1:2. Плотников — 6 (п.в., Слепышев), 57:22 — 1:3.

Вратари: Кошечкин (57:02 — 57:22, 57:37) — Федотов.

Штраф: 0 — 6.

Броски: 28 (11+12+5) — 28 (8+11+9).

Судьи: Гашилов, Кулаков.

18 апреля. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Счет в серии: 0-1.

Начало первого матча получилось не таким волнительным, как можно было бы предложить изначально. Опытные игроки ЦСКА самым наглым образом завладели инициативой, заставив соперника рассчитывать только на быстрые атаки с ходу. Уральцы, наверное, рады были бы сыграть иначе, но давление гостей оказалось слишком сильным, чтобы раскрываться и комфортно для себя рисовать кружева в позиционном нападении. Ситуация еще не располагала к излишнему риску.

Во владениях Федотова изредка возникали относительно опасные моменты. Его более опытному коллеге Кошечкину приходилось сложнее. Именно хладнокровие вратаря-ветерана не позволило Соркину, которого на пятачке нашел отличным пасом из-за ворот Попов, открыть счет в матче.

Отсутствие голов в первом периоде нельзя было считать следствием робости нападения обеих команд. Форварды очень старались и не сбавляли темп, поэтому игра смотрелась на одном дыхании. Скорости, силовые приемы, голевые моменты — полный набор, который обязателен для кубковых матчей.

КХЛ опубликовала любопытную статистику, сравнив опыт действующих игроков в финалах Кубка Гагарина. Армейцы победили в этой категории с более чем двукратным перевесом (168 игр против 78). Лидером оказался капитан ЦСКА Андронов, в активе которого был 21 матч. В нынешнем плей-офф он из-за травмы провел всего пять встреч, очков не набрал, но серию против СКА заканчивал в первом звене. Странный на первый взгляд ход со стороны тренерского штаба в итоге оказался удачным. Лидеры москвичей вовремя проснулись в финале «Запада».

Персонально для Андронова все самое интересное произошло уже в решающей серии. Он со второй попытки пробил Кошечкина. Что в этот момент делали игроки первого звена «Металлурга», допустившие за одну смену ошибок больше, чем дозволено за целый матч, — вопрос для отдельного исследования.

ЦСКА на этом не остановился и ринулся добивать потрясенного соперника. И снова действия хозяев в обороне оставляли желать много лучшего. В отдельных моментах в зоне «Магнитки» вспыхивала паника. Гол Нестерова родился именно в такой ситуации. Чуть раньше свой шанс не использовал Окулов, а уже потом защитник из центра зоны приложился что есть силы по шайбе.

Пресс-служба КХЛ оперативно подбросила статистический факт, почти не оставлявший надежды уральцам. ЦСКА ранее в плей-офф одержал 42 победы в 44 играх, когда вел со счетом 2:0. Гости на волне успеха не использовали выход «два в одного» и были наказаны за проявившуюся раньше срока расслабленность. Три удаления подряд в их исполнении привели к тому, что ход матча радикально изменился. «Металлург» использовал только второе, но с каждой минутой добавлял в уверенности.

Перерыв пошел на пользу гостям, которые переключились на игру вторым номером и минимизировали острые моменты у собственных ворот. Федотову пришлось всерьез поволноваться от силы раза два. Не больше. ЦСКА действовал просто и надежно, что и требуется для плей-офф. Более того, это был не классический «автобус», который паркуют перед своей синей линией. Армейцы проводили резвые контратаки и регулярно тревожили Кошечкина. «Металлург» тщетно бился в замурованную наглухо дверь и пропустил в пустые ворота, когда пытался что-то придумать в формате «шесть на пять».