Вайсфельд назвал преимущество «Металлурга» в финале Кубка Гагарина

Эксперт Леонид Вайсфельд в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу «Металлурга» в пятом матче серии полуфинала Кубка Гагарина-2022 против «Трактора» (2:1).

«Ожидал ли я победу от «Металлурга»? Нельзя сказать, что это стало сенсацией. Я не могу сказать, что был на сто процентов уверен в их победе, но в этой игре, мне кажется, они были фаворитами. Какие у «Металлурга» шансы в дальнейшем? Во-первых, мы не знаем, кто будет их соперником. Во-вторых, у них будет больше времени на отдых, чем у соперника. Шансы неплохие. Надо ждать, кто выиграет, СКА или ЦСКА, и болеть «Металлургу» за седьмую игру. Да, это два сильных соперника, но у «Металлурга» есть шансы. Надо смотреть, в каком состоянии будет противник. Для начала надо дождаться окончания армейской серии. Но у «Металлурга» есть преимущество — они будут больше отдыхать, а на этой стадии это очень важно», — сказал Вайсфельд «СЭ».

«Металлург» одержал победу над «Трактором» (2:1) в пятом матче серии полуфинала Кубка Гагарина-2022. Счет в серии стал 4-1 в пользу команды Ильи Воробьева. Магнитогорцы вышли в финал плей-офф КХЛ.