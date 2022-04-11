В «Авангарде» подтвердили, что Рябыкин входит в число кандидатов на пост главного тренера

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков в интервью «СЭ» рассказал о будущем клуба.

«Дмитрий Рябыкин входит в число кандидатов на пост главного тренера «Авангарда». Мы ждем совета директоров, там скажут о бюджете на следующий год. Тогда и поймем, какие задачи у клуба», — подчеркнул Волков.

По информации «СЭ», Рябыкин — наиболее вероятный кандидат на замену Боба Хартли, который покинул пост главного тренера омичей. 46-летний специалист входил в тренерский штаб канадца на протяжении всех четырех сезонов его работы в «Авангарде».

Напомним, что в прошлом сезоне «Авангард» выиграл Кубок Гагарина, а в этом уступил магнитогорскому «Металлургу» в полуфинале Восточной конференции.