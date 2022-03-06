Дмитрий Квартальнов: «Нужно найти ключ к воротам, тогда игра перевернется»
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал третий матч серии против «Авангарда» (0:2) в 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.
— Я думаю, хорошая была игра. Мы очень неплохо сегодня играли. К сожалению, пока вратарь команды «Авангард» нас переигрывает, нам надо забить, забить первыми, очень много моментов, но этого, пока, к сожалению, не получается.
— Вы говорили после второго матча, что не нашлось лидера, показалось, что сегодня его тоже не было.
— Еще раз, мы сегодня играли очень неплохо, достойно, хорошо играли, бывают такие игры, бывает что не забили. Будем продолжать играть, думаю, что найдем ключики.
— Перебросали снгодня соперника, но показалось, что броски были неострыми, попадали во вратаря. Согласны ли с этим?
— Еще раз повторю, вратарь игрвет хорошо, надо найти этот ключ, проявить мастерство, просто проявить мастерство и забить. И в общем-то, игра перевернется.
— А почему не получается проявить его сейчас? В вашей команде ведь много хороших исполнителей.
— Я вам сказал, что вратарь играет очень здорово, мы не можем пока его переиграть. Я понимаю, что у нас в команде все обалденские исполнители, но пока не можем вратаря переиграть.
— Что с Кэмпфером? Он в регулярке был лучшим защитником, но третий матч подряд он очень плохо проводит.
— Плохо проводит? Ну еще раз говорю, мы сегодня очень неплохо играли, но из-под него, согласен, сегодня был этот бросок. Может быть, где-то чуть-чуть в стык не хватило сыграть. Ну еще раз, бывает такая полоса, ну и плюс, плей-офф это чуть-чуть другое, отличное от чемпионата. В общем, вот так.
— Вы хвалите вратаря «Авангарда», есть ли вопросы к Билялову, который должен был брать бросок Грицюка и в первой игре лучше играть в моменте с Прохоркиным?
— Я думаю, что игра была до гола, если бы мы повели в счете, она бы по-другому немножко развивалась. Ну мы так рисковали, шли, хотя понимали, очень много создали, но тут надо забить, не забиваешь — рано или поздно жди подарка, вот он и произошел.
— Насколько возможно выиграть 4 матча подряд у такого соперника?
— Почему нет, но еще раз, нужно, чтобы немного удача, мастерство, упусьили чуть-чуть, ее надо надо заслужить и, я думаю, что сегодня мы были близки, но пока не получилось, будем стараться ее получить.
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|Счет в серии
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
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|3 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
|0 - 3
|
Динамо М - Северсталь
|1 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|2 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
3 - 0
|3 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
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|3 - 0
|
Металлург - Барыс
|2 - 1
|6.03
|13:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|2 : 1 ОТ
|6.03
|17:00
|
Северсталь – Динамо М
|1 : 3
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|
Авангард – Ак Барс
|2 : 0
|6.03
|17:10
|
Динамо Мн – СКА
|2 : 3