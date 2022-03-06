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Сегодня, 20:24

Дмитрий Квартальнов: «Нужно найти ключ к воротам, тогда игра перевернется»

Надежда Тонконог
Корреспондент

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал третий матч серии против «Авангарда» (0:2) в 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.

— Я думаю, хорошая была игра. Мы очень неплохо сегодня играли. К сожалению, пока вратарь команды «Авангард» нас переигрывает, нам надо забить, забить первыми, очень много моментов, но этого, пока, к сожалению, не получается.

— Вы говорили после второго матча, что не нашлось лидера, показалось, что сегодня его тоже не было.

— Еще раз, мы сегодня играли очень неплохо, достойно, хорошо играли, бывают такие игры, бывает что не забили. Будем продолжать играть, думаю, что найдем ключики.

— Перебросали снгодня соперника, но показалось, что броски были неострыми, попадали во вратаря. Согласны ли с этим?

— Еще раз повторю, вратарь игрвет хорошо, надо найти этот ключ, проявить мастерство, просто проявить мастерство и забить. И в общем-то, игра перевернется.

— А почему не получается проявить его сейчас? В вашей команде ведь много хороших исполнителей.

— Я вам сказал, что вратарь играет очень здорово, мы не можем пока его переиграть. Я понимаю, что у нас в команде все обалденские исполнители, но пока не можем вратаря переиграть.

— Что с Кэмпфером? Он в регулярке был лучшим защитником, но третий матч подряд он очень плохо проводит.

— Плохо проводит? Ну еще раз говорю, мы сегодня очень неплохо играли, но из-под него, согласен, сегодня был этот бросок. Может быть, где-то чуть-чуть в стык не хватило сыграть. Ну еще раз, бывает такая полоса, ну и плюс, плей-офф это чуть-чуть другое, отличное от чемпионата. В общем, вот так.

— Вы хвалите вратаря «Авангарда», есть ли вопросы к Билялову, который должен был брать бросок Грицюка и в первой игре лучше играть в моменте с Прохоркиным?

— Я думаю, что игра была до гола, если бы мы повели в счете, она бы по-другому немножко развивалась. Ну мы так рисковали, шли, хотя понимали, очень много создали, но тут надо забить, не забиваешь — рано или поздно жди подарка, вот он и произошел.

— Насколько возможно выиграть 4 матча подряд у такого соперника?

— Почему нет, но еще раз, нужно, чтобы немного удача, мастерство, упусьили чуть-чуть, ее надо надо заслужить и, я думаю, что сегодня мы были близки, но пока не получилось, будем стараться ее получить.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/21998
Дмитрий Квартальнов
ХК Авангард
ХК Ак Барс
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Металлург - Барыс
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