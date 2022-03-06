Кулемин: «Мы ничего не меняли после отъезда иностранцев»

Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулемин подвел итоги третьего матча серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Сибири» (1:2 ОТ).

«Все знали что будут тяжелые игры, что игры могут затягиваться. Так что ничего страшного, что сыграли два с лишним овертайма. У нас было достаточно моментов. Не хватило реализации.

Мы ничего не меняли после отъезда иностранцев, весь сезон играли по системе, у нас дружная раздевалка. Поменялась расстановка звеньев, но все ребята знают свои задачи.

В плей-офф все играют жестко и провоцируют. Не сказал бы, что «Сибирь» здесь сильно отличается», — цитирует Кулемина сайт КХЛ.

«Сибирь» сократила отставание в серии до четырех побед — 1-2. Следующая игра 1/8 финала плей-офф КХЛ пройдет в Новосибирске 8 марта.