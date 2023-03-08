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Сегодня, 19:51

«Торпедо» в овертайме победило «Динамо» и сравняло счет в серии

Руслан Минаев
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«Динамо» — «Торпедо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Торпедо» в гостях обыграло «Динамо» в овертайме четвертого матча первого раунда Кубка Гагарина — 5:4.

В составе хозяев забивали Джордан Уил (дубль), Эрик О`Делл и Дмитрий Рашевский. У гостей шайбы забросили Сергей Гончарук (дубль), Максим Федотов и Антон Сизов. Победный гол на счету Даниила Бокуна.

«Торпедо» сравняло счет в серии — 2-2.

Следующий матч пройдет в Нижнем Новгороде 10 марта. Начало — в 19.30.

Кубок Гагарина — смотрите в Оkko

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч

«Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:5 ОТ (2:2, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Уил — 2 (бол., Скоренов, О`Делл), 2:30 — 1:0. О`Делл — 2 (бол., Уил, Скоренов), 5:26 — 2:0. Гончарук — 1 (бол., Коваленко, Ларионов), 13:32 — 2:1. Федотов — 2 (Бокун, Гончарук), 19:27 — 2:2. Уил — 3 (Скоренов, Миронов), 20:47 — 3:2. Гончарук — 2 (бол., Коваленко, Ларионов), 29:51 — 3:3. Сизов — 1 (Веряев, Конюшков), 53:13 — 3:4. Рашевский — 2 (Менелл, О`Делл), 56:28 — 4:4. Бокун — 1, 68:10 — 4:5.

Вратари: Коновалов — Кульбаков.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 30 (14+2+12+2) — 20 (4+9+3+4).

Судьи: Гашилов, Оленин.

8 марта. Москва. «ВТБ Арена».

Счет в серии: 2-2.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/playoff/
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Кубок Гагарина
10
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/4 финала конференции Счет в серии
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
3 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
3 - 1
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
2 - 2
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
2 - 2
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
2 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
2 - 2
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
2 - 2
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
2 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
2 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
0 - 0
6. Динамо Мн - СКА
0 - 0
2 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
3 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
0 - 0
3 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
2 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
0 - 0
6. Нефтехимик - Ак Барс
0 - 0
2 - 2
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 2
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
5. Сал. Юлаев - Адмирал
0 - 0
6. Адмирал - Сал. Юлаев
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8.03 13:30
Сибирь – Авангард
 1 : 4
8.03 14:30
Металлург – Автомобилист
 0 : 4
8.03 17:00
Динамо М – Торпедо
 4 : 5 ОТ
8.03 17:00
Северсталь – ЦСКА
 3 : 9
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