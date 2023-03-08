«Торпедо» в овертайме победило «Динамо» и сравняло счет в серии
«Торпедо» в гостях обыграло «Динамо» в овертайме четвертого матча первого раунда Кубка Гагарина — 5:4.
В составе хозяев забивали Джордан Уил (дубль), Эрик О`Делл и Дмитрий Рашевский. У гостей шайбы забросили Сергей Гончарук (дубль), Максим Федотов и Антон Сизов. Победный гол на счету Даниила Бокуна.
«Торпедо» сравняло счет в серии — 2-2.
Следующий матч пройдет в Нижнем Новгороде 10 марта. Начало — в 19.30.
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КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч
«Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:5 ОТ (2:2, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Уил — 2 (бол., Скоренов, О`Делл), 2:30 — 1:0. О`Делл — 2 (бол., Уил, Скоренов), 5:26 — 2:0. Гончарук — 1 (бол., Коваленко, Ларионов), 13:32 — 2:1. Федотов — 2 (Бокун, Гончарук), 19:27 — 2:2. Уил — 3 (Скоренов, Миронов), 20:47 — 3:2. Гончарук — 2 (бол., Коваленко, Ларионов), 29:51 — 3:3. Сизов — 1 (Веряев, Конюшков), 53:13 — 3:4. Рашевский — 2 (Менелл, О`Делл), 56:28 — 4:4. Бокун — 1, 68:10 — 4:5.
Вратари: Коновалов — Кульбаков.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 30 (14+2+12+2) — 20 (4+9+3+4).
Судьи: Гашилов, Оленин.
8 марта. Москва. «ВТБ Арена».
Счет в серии: 2-2.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
3 - 1
|3 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
2 - 2
|2 - 2
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
2 - 2
|2 - 2
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
2 - 2
|2 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 2
|
Локомотив - Витязь
|3 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 2
|8.03
|13:30
|
Сибирь – Авангард
|1 : 4
|8.03
|14:30
|
Металлург – Автомобилист
|0 : 4
|8.03
|17:00
|
Динамо М – Торпедо
|4 : 5 ОТ
|8.03
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|3 : 9