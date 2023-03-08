9:3! ЦСКА разгромил «Северсталь» и сравнял счет в серии
ЦСКА на выезде разгромил «Северсталь» в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина — 9:3.
В составе армейцев забивали Сергей Плотников, Владислав Каменев, Павел Карнаухов, Антон Слепышев (дубль), Тахир Мингачев (дубль), Михаил Григоренко и Прохор Полтапов. Тремя результативными передачами отличился Никита Нестеров.
У хозяев отметились Робин Пресс, Руслан Абросимов и Егор Морозов.
ЦСКА сравнял счет в серии — 2-2. Следующий матч пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве 10 марта. Начало — в 19.30 мск.
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КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч
«Северсталь» (Череповец) — ЦСКА (Москва) — 3:9 (0:4, 1:2, 2:3)
Голы: Плотников — 3 (Нестеров, Окулов), 8:41 — 0:1. Каменев — 2 (бол., Григоренко, Нестеров), 10:03 — 0:2. Карнаухов — 1 (Слепышев), 13:29 — 0:3. Слепышев — 2 (Светлаков), 16:44 — 0:4. Пресс — 2 (бол., Пыленков, Гераськин), 24:51 — 1:4. Мингачев — 1 (Классон, Абрамов), 25:27 — 1:5. Григоренко — 4 (бол., Окулов, Нестеров), 27:05 — 1:6. Абросимов — 1 (Тихонов, Моисеев), 50:28 — 2:6. Морозов — 2 (п.в.), 55:39 — 3:6. Слепышев — 3 (Светлаков), 55:59 — 3:7. Полтапов — 1 (Брюквин), 56:21 — 3:8. Мингачев — 2 (п.в.), 59:25 — 3:9.
Вратари: Самонов (Шугаев, 13:29, Самонов, 20:00, Шугаев, 24:51, Назаркин, 40:00, 53:27 — 55:39, 56:49 — 59:25) — Рейдеборн.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 32 (6+13+13) — 40 (13+9+18).
Судьи: Гофман, Юдаков.
8 марта. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5276 зрителей.
Счет в серии: 2-2.
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
3 - 1
|3 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
2 - 2
|2 - 2
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
2 - 2
|2 - 2
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
2 - 2
|2 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 2
|
Локомотив - Витязь
|3 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 2
|8.03
|13:30
|
Сибирь – Авангард
|1 : 4
|8.03
|14:30
|
Металлург – Автомобилист
|0 : 4
|8.03
|17:00
|
Динамо М – Торпедо
|4 : 5 ОТ
|8.03
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|3 : 9