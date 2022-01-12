Чемпионат КХЛ будет остановлен послезавтра

После завтрашних матчей КХЛ (какие из них состоятся, КХЛ сообщит в ближайшее время), чемпионат КХЛ будет приостановлен до олимпийской паузы.

Часть игр регулярного чемпионата пройдут во время Олимпиады, остальные матчи — после нее. Существует два варианта: укороченного регулярного чемпионата или сокращенного плей-офф.

Формат продолжения сезона будет обсуждаться лигой и клубами после его остановки.

Ранее, 11 января, КХЛ провела внеплановое совещание с руководителями клубов по поводу распространения коронавируса и большого количества заболевших в лиге. На нем было принято решение полноценно завершить регулярный чемпионат с возможным изменением схемы плей-офф.