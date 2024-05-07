Обладатель Кубка Гагарина Юров назвал лучших хоккеистов в КХЛ

Нападающий «Металлурга» Данила Юров поделился мнением о лучших хоккеистах КХЛ.

«Пресс — игрок немного другого плана, более атакующий. В этом аспекте он лучший в лиге. Я называл Ткачева из Омска одним из лучших в лиге? Я все еще так думаю. Ткачев — просто мастер. Тяжело вспомнить такие примеры, когда вокруг одного человека строилась команда. Самонов лучший вратарь? Если брать этот сезон, то да», — приводит слова Юрова Metaratings.ru.

Робин Пресс выступает за «Металлург» с 2023 года. В КХЛ он провел 213 матчей, в которых набрал 125 (30+95) очков.

На счету Владимира Ткачева 453 матча и 374 (116+258) набранных очка. Он является серебряным и бронзовым призером КХЛ.

Александр Самонов впервые сыграл в КХЛ в сезоне-2017/18 в составе «Витязя». После этого голкипер защищал цвета СКА и «Северстали». С 2023 года он выступает за «Салават Юлаев».