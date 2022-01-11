КХЛ выступила с заявлением по итогам экстренного совещания клубов: лига рассчитывает на полноценное завершение регулярного чемпионата

Во вторник, 11 января, КХЛ провела внеплановое совещание с руководителями клубов по вопросам проведения чемпионата, сообщает сайт лиги.

По состоянию на 11 января в клубах лиги зафиксировано 126 положительных ПЦР-тестов, из них 97 — у хоккеистов. Количество положительных тестов в пяти клубах («Автомобилист», «Салават Юлаев», ЦСКА, «Динамо» Рига и «Торпедо») составило значительную часть команд, и их матчи перенесены. В январе 2022 года было отменено 14 матчей, из которых один перенесен на новую дату.

КХЛ прорабатывала несколько вариантов завершения регулярного чемпионата — сокращение количества матчей, проведение плей-ин для команд, имеющих шансы на попадание в плей-офф. В условиях неравного количества сыгранных матчей и различного календаря команд по сезону, нарушался бы спортивных принцип; лига приняла решение отказаться от этих вариантов и остановиться на полноценном завершении регулярного чемпионата.

КХЛ предложила клубам изменить схему проведения плей-офф, освободив дни для проведения отмененных матчей регулярного чемпионата. В то же время лига договорилась с ФХР о возможности проведения матчей во время Олимпиады при обоюдном желании клубов. В случае, если большая часть матчей будет сыграна во время олимпийского перерыва, КХЛ рассмотрит возможность сохранения полноценного плей-офф.

Оставшиеся до паузы матчи регулярного чемпионата будут проводиться только в случае, если эпидемиологическая ситуация в клубах-соперниках стабильная и нет массовых вспышек заболеваемости.

Большинство клубов поддержало это предложение лиги. Окончательное решение и календарь отмененных матчей будут утверждены после 23 января, когда в чемпионате КХЛ начнется олимпийская пауза.