Форвард «Динамо» Рашевский заявил, что с детства мечтает об НХЛ

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский в интервью «СЭ» прокомментировал свой возможный отъезд за океан по окончании контракта в КХЛ.

«Не знаю, как сложится. Мысли в эту сторону у меня с детства (смеется). Будем смотреть, как сезон пройдет, а там уже решать буду», — рассказал Рашевский в интервью «СЭ».