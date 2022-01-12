«Адмирал» дома победил «Сибирь»
«Адмирал» одержал победу над «Сибирью» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Либор Шулак и Марк Верба. У гостей единственная шайба на счету Дениса Голубева.
Таким образом, «Адмирал» набрал 34 очка и расположился на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 57 баллами занимает шестую позицию.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Шулак — 8 (Мозик, Кестнер), 26:57 — 1:0. Голубев — 10 (мен.), 36:52 — 1:1. Верба — 5 (Шэн, А.А. Шевченко), 48:54 — 2:1.
Вратари: Серебряков — Сятери (58:53).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 30 (7+14+9) — 27 (10+8+9).
Судьи: Гофман, Гофман.
12 января. Владивосток. «Фетисов-Арена».
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