«Адмирал» дома победил «Сибирь»

«Адмирал» одержал победу над «Сибирью» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке.

«Адмирал» одержал победу над «Сибирью» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Либор Шулак и Марк Верба. У гостей единственная шайба на счету Дениса Голубева.

Таким образом, «Адмирал» набрал 34 очка и расположился на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 57 баллами занимает шестую позицию.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Шулак — 8 (Мозик, Кестнер), 26:57 — 1:0. Голубев — 10 (мен.), 36:52 — 1:1. Верба — 5 (Шэн, А.А. Шевченко), 48:54 — 2:1.

Вратари: Серебряков — Сятери (58:53).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 30 (7+14+9) — 27 (10+8+9).

Судьи: Гофман, Гофман.

12 января. Владивосток. «Фетисов-Арена».