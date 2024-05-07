«Барыс» расстался с нападающим Шестаковым

«Барыс» сообщил, что нападающий Аркадий Шестаков покидает команду.

29-летний форвард перешел в клуб КХЛ после чемпионата мира 2019 года в первом дивизионе, где выступал за сборную Казахстана. С тех пор Шестаков пять лет провел в «Барысе».

В прошедшем сезоне Аркадий сыграл все 68 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и заработал 25 (15+10) очков, что стало для него лучшим результатом в карьере.

Всего в КХЛ Шестаков провел 284 встречи, в которых забросил 38 шайб и отдал 30 результативных передач.

«Барыс» завершил регулярный чемпионат КХЛ на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.