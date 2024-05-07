Рашевский о лимите на легионеров: «Если их будет больше, буду только рад»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский в интервью «СЭ» рассказал, что думает о повышении лимита на легионеров в КХЛ.

«Думаю, это здорово. У нас в команде одни из лучших легионеров в лиге, если их станет больше, буду только рад, будет больше новых мастеров, и у них будет чему поучиться», — рассказал Рашевский в интервью «СЭ».