Защитник Эберт продлил контракт с «Автомобилистом»

Защитник «Автомобилиста» Ник Эберт продлил контракт с клубом. Как сообщает пресс-служба екатеринбуржцев, соглашение с хоккеистом рассчитано до 31 мая 2025 года.

29-летний американец выступает в команде с 2022 года. За два года в «Автомобилисте» Эберт провел 157 матчей в КХЛ, в которых набрал 84 (29+55) очка.

В сезоне-2022/23 он стал самым результативным защитником команды, причем как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф.