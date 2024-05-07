«Сочи» продлил контракт с нападающим Каменским

«Сочи» объявил о продлении контракта с нападающим Евгением Каменским. Соглашение с 20-летним хоккеистом рассчитано до 31 мая 2026 года.

В нынешнем сезоне Каменский играл в ВХЛ за «Ростов» (18 матчей, 5 (3+2) очков) и за «Капитан» в МХЛ (29 матчей, 16 (6+10) очков).

В системе «Сочи» форвард выступает на протяжении трех сезонов, его контракт носит двусторонний характер.