Павел Зубов стал старшим тренером «Лады»

Пресс-служба «Лады» объявила о вхождении в тренерский штаб клуба Павла Зубова.

51-летний специалист является воспитанником академии тольяттинцев. В качестве защитника команды он дважды становился чемпионом России (1994, 1996).

К тренерской работе Зубов приступил в 2009 году. Он возглавлял жлобинский «Металлург» и «Сибирь», а также входил в тренерские штабы «Ак Барса» и «Локомотива».

По ходу минувшего сезона российский специлист возглавил пермский «Молот», с которым занял первое место в регулярном чемпионате ВХЛ.