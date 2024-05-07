Князев рассказал, кого еще можно было включить в номинацию «Лучший новичок» КХЛ сезона-2023/24

Бывший форвард «Спартака» и хоккейный агент Кирилл Князев рассказал, кого еще из игроков можно было бы включить в список претендентов за звание «Лучший новичок» сезона-2023/24 в КХЛ.

6 мая стало известно, что Канцеров, Набоков и Силаев попали в число номинантов на приз лучшему новичку КХЛ.

«Можно было бы Артамонова из «Торпедо» включить. Если не брать регулярку, то я бы еще Силантьева выделил. Он ярко провел плей-офф, сделал большой шаг в своем росте. Он показал характер, неуступчивость. Я считаю, он сполна оправдал доверие к нему», — цитирует Князева Legalbet.

Приз «Лучший новичок сезона КХЛ» могут получить игроки в возрасте до 21 года включительно.