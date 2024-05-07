Форвард «Динамо» Рашевский — об уходе Миронова: «Я не могу никого осуждать, тем более Андрея»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский в интервью «СЭ» прокомментировал уход из команды защитника Андрея Миронова.

«Андрей — хороший защитник, очень обидно, что он ушел в другой клуб. Но такова хоккейная жизнь: сегодня ты в одной команде, завтра в другой. Думаю, что в некоторых случаях хоккеисту нужно отталкиваться от своих интересов. Это его жизнь, он должен сам ее строить и не опираться на какие-то внешние факторы. Если он решил так для себя, значит, так для него будет лучше. Такое бывает, я не могу никого осуждать, тем более Андрея. Он сделал свой выбор. Если он считает, что для него так будет лучше, я только рад за него», — рассказал Рашевский в интервью «СЭ».