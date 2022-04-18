Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу ЦСКА над «Металлургом» в первом матче финальной серии плей-офф КХЛ (3:1).

«Говорить, достойный ли этот матч в финале или нет, я не могу. И та и другая команда добились того, что играют в финале. То, что матч был тяжеловатый и не настолько зрелищный — да, я соглашусь. Результат есть результат. Каждая команда добивается того, чего хочет добиться. Все определяет счет на табло. ЦСКА имели возможность восстановиться, и они были в тонусе. Они выиграли в той манере, в которой посчитали возможной. «Магнитка», к сожалению, в силу опыта не смогли противостоять ничего в этом матче. Если «Металлург» сделают правильный выбор и не будут играть в открытый хоккей, а будут что-то изобретать и придумывать, то смогут противостоять ЦСКА», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Следующий матч состоится в Магнитогорске 20 апреля. Начало встречи запланировано на 17.00 по московскому времени.