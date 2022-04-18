Быков рассказал о преимуществе тренера ЦСКА Сергея Федорова в финале КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу ЦСКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (3:1).

«Очень плотная и бескомпромиссная игра обоих команд, — сказал Быков «СЭ». — Думаю, и дальше серия будет продолжаться также напряженно. Победа в первом матче, безусловно, придает уверенности. У Сергея Федорова очень большой опыт понимания, как надо себя вести, и как надо играть в таких ключевых матчах финала. Это опыт игрока, но все-таки! Сергей хорошо понимает как психологию игрока, так и как стоит готовиться дальше», — сказал Быков «СЭ».

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Вторая игра финальной серии Кубка Гагарина-2022 между командами пройдет 20 апреля в Магнитогорске, начало — в 17.00 мск.