Александр Кожевников считает, что «Металлург» растерян перед решающим матчем с ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, что думает о финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и ЦСКА (3-3).

«Магнитка» растеряна, ЦСКА перехватил психологическое преимущество. У армейцев все-таки опыта побольше. Но мы же изначально ждали семиматчевого противостояния, завтра будет самое интересное. Настоящий финал. То, что раньше, это все был предвестник финала, а теперь — финал. Будем ждать хорошей игры, сражения. Нервы — самая главная вещь", — цитирует Кожевникова «Чемпионат».

Он также считает, что отсутствие форварда «Магнитки» Джоша Карри повлияет на игру команды.

Напомним, Карри грубо сыграл и получил дисциплинарный штраф, из-за которого не сможет помочь команде в решающей встрече.