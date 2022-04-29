Вратарь Шикин перейдет в «Витязь»

Как стало известно «СЭ», вратарь Дмитрий Шикин станет игроком «Витязя».

Сезон-2021/22 30-летний российский хоккеист начинал в «Автомобилисте», а завершил в швейцарском «Биле».

В составе «Автомобилиста» он провел 24 матча, в среднем за игру пропуская 2,26 шайбы при коэффициенте надежности 92,02 . За «Биль» у него 9 матчей.

В КХЛ он также выступал за «Куньлунь», «Сочи» и СКА.