Нападающий «Югры» Атанасов перейдет в «Торпедо»

Как стало известно «СЭ», в ближайшее время «Торпедо» подпишет контракт с 19-летним нападающим «Югры» Василием Атанасовым. О сделке будет объявлено после открытия рынка свободных агентов 1 мая.

Атанасов в сезоне-2021/22 вошел в топ-10 лучших бомбардиров МХЛ, набрав 67 (39+28) очков в 54 матчах за «Мамонтов Югры».

В плей-офф ВХЛ форвард провел 9 матчей за «Югру» и набрал 4 (3+1) очка.