«Ак Барс» благодаря голу Кэмпфера в овертайме обыграл «Авангард» и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ
«Ак Барс» в овертайме обыграл «Авангард» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина-2022 — 4:3 ОТ.
Основное время матча между командами завершилось со счетом 3:3.
В овертайме на 66-й минуте победную шайбу в ворота «Авангарда» забросил Стивен Кэмпфер.
За казанскую команду голами также отметились Артем Галимов, Дмитрий Кателевский и Кирилл Панюков.
В составе омского клуба шайбы забросили Сергей Толчинский, сделавший дубль, и Алексей Емелин.
«Ак Барс» сократил отставание в серии до минимального — 2-3. Следующий матч пройдет 12 марта в Омске.
Хоккей
КХЛ
1/4 финала конференций
«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)
Голы: Толчинский — 1 (Грицюк), 10:36 — 0:1. Галимов — 1 (бол., Зарипов, Журавлев), 15:36 — 1:1. Толчинский — 2 (Найт), 29:35 — 1:2. Кателевский — 1 (Журавлев), 34:33 — 2:2. Емелин — 1 (Телегин, Комаров), 35:34 — 2:3. Панюков — 1 (Уил, Кагарлицкий), 50:30 — 3:3. Кэмпфер — 2 (Кагарлицкий, Билялов), 65:31 — 4:3.
Вратари: Билялов — Грубец.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 37 (8+13+10+6) — 30 (12+10+6+2).
Судьи: Белов, Наумов.
10 марта. Казань. Татнефть-Арена.
Счет в серии: 2-3.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|10.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|3 : 2
|10.03
|19:00
|
Ак Барс – Авангард
|4 : 3 ОТ
|10.03
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|5 : 2