«Ак Барс» благодаря голу Кэмпфера в овертайме обыграл «Авангард» и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ

«Ак Барс» в овертайме обыграл «Авангард» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина-2022 — 4:3 ОТ.

Основное время матча между командами завершилось со счетом 3:3.

В овертайме на 66-й минуте победную шайбу в ворота «Авангарда» забросил Стивен Кэмпфер.

За казанскую команду голами также отметились Артем Галимов, Дмитрий Кателевский и Кирилл Панюков.

В составе омского клуба шайбы забросили Сергей Толчинский, сделавший дубль, и Алексей Емелин.

«Ак Барс» сократил отставание в серии до минимального — 2-3. Следующий матч пройдет 12 марта в Омске.

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1/4 финала конференций

«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Толчинский — 1 (Грицюк), 10:36 — 0:1. Галимов — 1 (бол., Зарипов, Журавлев), 15:36 — 1:1. Толчинский — 2 (Найт), 29:35 — 1:2. Кателевский — 1 (Журавлев), 34:33 — 2:2. Емелин — 1 (Телегин, Комаров), 35:34 — 2:3. Панюков — 1 (Уил, Кагарлицкий), 50:30 — 3:3. Кэмпфер — 2 (Кагарлицкий, Билялов), 65:31 — 4:3.

Вратари: Билялов — Грубец.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 37 (8+13+10+6) — 30 (12+10+6+2).

Судьи: Белов, Наумов.

10 марта. Казань. Татнефть-Арена.

Счет в серии: 2-3.