«Динамо» — «Северсталь»: все голы пятого матча плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» дома обыграло «Северсталь» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина-2022. Встреча на «ВТБ-Арене» завершилась со счетом 5:2.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Оска Линдберг, Антон Ведин, Вячеслав Войнов, Станислав Галиев и Эрик О'Делл. За «Северсталь» голы забили Робин Пресс и Йоонас Няттинен.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Динамо». Следующий матч пройдет 12 марта в Череповце.