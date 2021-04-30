Крутой русский юниор! Мичков сотворил два шедевра и прибил Германию покером на ЮЧМ

Россияне победили немцев — 6:1.

Юниорский чемпионат мира-2021

Германия U18 — Россия U18 — 1:6 (0:1, 0:3, 1:2)

Голы: Юров — 2 (Свечков), 10:44 — 0:1. Мичков — 3 (Чибриков, Новиков), 20:30 — 0:2. Мичков — 4 (Грудинин, Чибриков), 27:12 — 0:3. Мичков — 5 (бол., Полтапов, Иванцов), 35:29 — 0:4. Квочко — 1 (Чибриков, Фигурин), 45:48 — 0:5. Корте — 1 (Цап, Росми), 54:31 — 1:5. Мичков — 6 (Фигурин), 58:19 — 1:6.

Нереализованный буллит: Цап (Германия U18), 35:58 (вратарь).

Вратари: Квапп — С.В. Иванов.

Броски: 17 (7+3+7) — 40 (9+24+7).

Судьи: Кика, Фернандес.

29 апреля. Фриско. «Комерика-центр».

После роскошного камбэка с США и обидного поражения с Финляндией у сборной России на групповом этапе ЮЧМ закончились реальные соперники. Немецкую юниорку, которая впервые поднялась в элитный дивизион на уровне U-18, уважать было нужно, но хоккей в Германии пока шагнул вперед не настолько, чтобы бундестим каждый год стабильно могла иметь в составе такого монстра, как Тим Штютцле и пацанов типа Лукаса Райхеля или Йон-Ясона Петерки. Поэтому от сегодняшних немцев, в двух стартовых матчах на турнире в Далласе небезнадежно уступивших американцам и чехам, никто особых проблем не ждал.

Хотя в первом периоде разгрома команды Штеффена Цише ничего не предвещало. Россияне не играли на голову сильнее дебютантов элитного дивизиона и в стартовой двадцатиминутке усилиями неугомонной связки Свечков — Юров смогли лишь раз поразить ворота Никиты Кваппы.

Team Russia opens up the scoring against Germany! #U18Worlds



?? Danila Yurov (#2022NHLDraft) continues his hot start in the tournament with another goal. Fyodor Svechkov (#2021NHLDraft) with the set-up.https://t.co/6k74eiCWxf pic.twitter.com/d76MPZEh3V — Eliteprospects (@eliteprospects) April 29, 2021

А вот дальше началось тотальное уничтожение сборной Германии машиной по имени Матвей Мичков, который принялся просто издеваться над обороной немцев. Уже в самом начале второго периода нападающий «СКА-1946» оказался за воротами соперника и недолго думая провернул то, что делал в официальных матчах не один раз, — положил шайбу на крюк и лакроссом швырнул ее в сетку. И если вы думаете, что это разовая акция, то посмотрите на YouTube, как он кошмарил вратарей, играя еще за ярославский «Локомотив» в открытом чемпионате Москвы.

MICHIGAN ALERT! #U18Worlds



?? Of course it's Matvei Michkov! The #2023NHLDraft eligible is just nuts, the confidence to try, the precision to finish. Just WOW.https://t.co/IrFisl0sEe pic.twitter.com/Z93pDCRHY5 — Eliteprospects (@eliteprospects) April 29, 2021

Через семь минут Мичков забрал на пятаке подбор после наброса Владимира Грудинина и здорово разобрался с Кваппом. Здесь лучший снайпер россиян сделал все достаточно буднично.

Russia takes the 3-0 lead! #U18Worlds



?? Matvei Michkov (#2023NHLDraft) strikes for the second time! Waits out the German goalie and fires it in off the post. He is 16 years old.https://t.co/IrFisl0sEe pic.twitter.com/UW882uZBmv — Eliteprospects (@eliteprospects) April 29, 2021

Но на дубле претендент на первый номер драфта-2023 даже и не думал останавливаться. Во втором периоде наши парни моментами конкретно возили немцев, а на экваторе матча получили пятиминутное большинство, подаренное Райаном Беттахаром, и забросили четвертую шайбу. И 16-летний золотой мальчик из Перми никак не мог оформить свой хет-трик по-простому. После небольшого пожара под воротами немцев шайба отскочила к Мичкову, и он поразил цель, просунув клюшку себе между ног. Ну ведь красота же!

1) Lacrosse

2) Post and In

3) BETWEEN THE LEGS



?? Matvei Michkov (#2023NHLDraft) completes the hat trick by scooping the loose puck and going between his legs on the power play. Again, 16 years old. https://t.co/Yj5nKzJYZP pic.twitter.com/eNowMAJrqq — Eliteprospects (@eliteprospects) April 29, 2021

Знаете, что самое забавное? Уже в первые пять минут третьего периода россияне забили пятый гол, и изначально судьи записали его на Матвея, но чуть позже отдали магнитогорцу Илье Квочко. Нападающий «Магнитки», сыгравший сегодня первый матч на турнире, начертил с партнерами неплохую контратаку и с неудобной отдал Мичкову на дальнюю штангу, однако похоже, что шайба заползла за ленточку рикошетом от защитника сборной Германии.

Впрочем, сыграть на ноль нашей юниорке не получилось — немцы уйти сухим Сергею Иванову не дали. Зато незадолго до финальной сирены они позволили 17-му номеру уйти отдыхать с покером, пропустив шестую. Такого чумового юниора в России не было со времен Александра Овечкина.