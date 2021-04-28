«Мальчики против мужчин». Канада нанесла одно из самых крупных поражений в истории шведского хоккея

Ярче всех зажег парень, не игравший год.

Юниорский чемпионат мира

Группа A

Швеция U18 — Канада U18 — 1:12

28 апреля. Плейно (Техас). «Чилдренс Хелс Стар-центр».

Пока все спали и отходили от обидного поражения в игре с финнами, шведы в матче с канадцами жестоко страдали и проглотили от команды Дэйва Барра 12 (!) шайб. Так безнадежно «Тре Крунур» в истории ЮЧМ еще не отлетали.

Канадцы традиционно сделали ставку на мощное начало и с первых минут здорово полетели в форчекинг. Однако даже они вряд ли ожидали, что не самая звездная, но традиционно очень ровная и здорово обученная сборная Швеции уже к первому периоду будет гореть 0:4 и выглядеть абсолютно беспомощной.

Причем ярче всех зажег главный претендент на первый номер драфта НХЛ-2022 Шейн Райт. Удивительно, что для первого центра североамериканцев стартовый матч на ЮЧМ стал первым официальным в этом сезоне — даже после отмены регулярки в юниорской лиге Онтарио капитан сборной Канады, в отличие от некоторых партнеров по команде, решил не уезжать в Европу и почти все время тупо просидел в родной провинции. По словам самого Райта, последние 12 месяцев он просто тренировался и спокойно играл в гольф.

Такое ощущение, что у очередного канадского некствана и вовсе не было никакого простоя — уже в первом периоде Райт отгрузил шведам двушку, а незадолго до второй перерыва оформил хет-трик.

На свой единственный гол скандинавы сподобились только в третьем периоде, когда счет стал двузначным. Такое ощущение, что голкипер «Кленовых листьев» Томас Милик сжалился над соперником, пропустив под блин не самый сложный бросок Симона Форсмарка. Впрочем, страдания сборной Швеции после гола защитника «Эребру» не закончились, и до финальной сирены канадцы успели воткнуть команде в желтых свитерах еще две шайбы.

Consolation goal? More like consolation SNIPE! #U18Worlds



?? Simon Forsmark (#2022NHLDraft) picks his corner and rips is under the bar. Still 10-1 in favor of Team Canada.https://t.co/eMuE4WLU3w pic.twitter.com/0BipwE9qIW — Eliteprospects (@eliteprospects) April 28, 2021

Апофеоз позора шведов можно описать одиннадцатым голом канадцев, который комично заковырял Уайатт Джонстон.

Tough night for Sweden summarized in one goal against. ? #U18Worlds pic.twitter.com/Z2WddPsRRg — TSN (@TSN_Sports) April 28, 2021

— Сегодня играли мальчики против мужчин. Мы слишком часто теряли шайбу в первом периоде, теперь нам надо извлечь урок из этого матча. У нас будет выходной перед матчем со Швейцарией, надеюсь, мы сможем стать сильнее после этой игры, — подвел итог разгрома главный тренер сборной Швеции Андерс Эриксен.

Не стала уничтожать свою юниорку и местная пресса. Крупнейший таблоид страны Aftonbladet сухо констатировал, что их команду гиперталантливые канадцы просто унизили, и не особо вдавался в причины поражения, а их главный антагонист Expressen даже не стал писать о позоре парней Эриксена. Так или иначе, этот позор они запомнят надолго.