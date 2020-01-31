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Два лакросс-гола подряд! Новый русский суперталант повторил шедевры Свечникова

12:40
Матвей Мичков. Фото ФХР
Матвей Мичков. Фото ФХР

15-летний форвард Матвей Мичков забил два лакросс-гола подряд в матче Открытого чемпионата Москвы среди юниоров 2004 года рождения между «Локомотивом-2004» и «Локомотивом» (две команды школы ярославского клуба — Прим. «СЭ»).

Напомним, что Мичков стал лучшим бомбардиром и снайпером юношеской Олимпиады, которую выиграла в январе сборная России.

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