Два лакросс-гола подряд! Новый русский суперталант повторил шедевры Свечникова

15-летний форвард Матвей Мичков забил два лакросс-гола подряд в матче Открытого чемпионата Москвы среди юниоров 2004 года рождения между «Локомотивом-2004» и «Локомотивом» (две команды школы ярославского клуба — Прим. «СЭ»).

Напомним, что Мичков стал лучшим бомбардиром и снайпером юношеской Олимпиады, которую выиграла в январе сборная России.