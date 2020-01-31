Два лакросс-гола подряд! Новый русский суперталант повторил шедевры Свечникова
12:40
15-летний форвард Матвей Мичков забил два лакросс-гола подряд в матче Открытого чемпионата Москвы среди юниоров 2004 года рождения между «Локомотивом-2004» и «Локомотивом» (две команды школы ярославского клуба — Прим. «СЭ»).
Напомним, что Мичков стал лучшим бомбардиром и снайпером юношеской Олимпиады, которую выиграла в январе сборная России.
Jan 30, 2020: Motya Michkov two lacrosse goals per game pic.twitter.com/uW6f1cF2iI— HockeyRU20 (@HockeyRU20) January 31, 2020
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